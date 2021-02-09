Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в перечень претендентов на самый красивый гол клуба в первом месяце года. Результативный выстрел украинец забил в ворота Донкастера в Кубке Англии.

Победителя в номинации будут определять сами болельщики, которые смогут отдать свой голос на клубном сайте.

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Кто является конкурентом Ярмоленко?

Крейг Доусон

Пабло Форналс

Томаш Соучек

Андрей Ярмоленко стал автором второго гола во встрече против Донкастера в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Игрок сборной Украины на 32-й минуте записал свою фамилию на табло. При счете 1:0 в пользу Вест Хэма Андрей получил классную передачу из глубины поля и элегантно перебросил через голкипера, который уже вышел из рамки ворот. Матч завершился разгромом от "молотобойцев" – 4:1.

В этом сезоне Ярмоленко сыграл за Вест Хэм 19 поединков во всех турнирах, в которых дважды отмечался в воротах соперника. Еще в его активе 4 ассиста.