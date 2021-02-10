Манчестер Юнайтед 9 лютого приймав Вест Хем у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. "Червоні дияволи" з труднощами здобули домашню перемогу.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем 1:0

Гол: Мактоміней, 97

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Вже в 1/8 фіналу доля звела клуб Андрія Ярмоленка з непоступливим суперником МЮ. У стартовому складі Вест Хема на полі з'явився український півзахисник.

Першу небезпеку у матчі створили господарі поля. Лінделоф відгукнувся на передачу з кутового, але удар головою парирував голкіпер.

Чудову нагоду відкрити рахунок у зустрічі втратили гравці МЮ. М'яч після прострілу з флангу опинився у ногах Рашфорда, але удар лівого вінгера у ефектному стрибку відбив воротар Фаб'янскі.

Неприємний епізод для українських вболівальників стався у другій 45-хвилинці. Ярмоленко отримав травму у боротьбі та був змушений покинути поле. Замість нього на 54 хвилині вийшов Одубеко.

Як не старались футболісти, але в основний час їм не вдалось розмочити рахунок. Суддя після невеличкої перерви своїм свистком розпочав два додаткові 15-хвилинні тайми.

Вже на 97-й хвилині Фред після подачі з флангу сигналізував арбітру про руку у суперника, але суддя не став звертати увагу на прохання гравця та дав продовжити атаку "червоних дияволів", як виявилось зробив він це правильно. Рашфорд підхопив м'яч та віддав передачу під удар Мактомінею, який в один дотик потужно пробив у кут воріт – 1:0.

Бехрама пробив головою, але удар легко взяв до рук воротар Хендерсон. Це була остання реальна нагода у Вест Хема, щоб перевести матч у серію пенальті. Але не судилось. У підсумку – 1:0 МЮ вийшов в 1/4 фіналу Кубка Англії.

Цікаво! Для команди Уле Гуннара Сульшера ця перемога стала 9-ю поспіль на рідному стадіоні у Кубку Англії. МЮ вдалось повторити рекорд, який тримався ще з 1912 року.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем відеоогляд поєдинку