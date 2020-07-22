"Ливерпуль" в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) 22 июля встретится с "Челси". Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт 24.

В Украине поединок "Ливерпуль" – "Челси" покажет телеканал Setanta, сообщает 24 канал. Начало игры в 22:15.

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Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Ливерпуль – Челси: онлайн-трансляция

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Ливерпуль" уже давно гарантировал себе чемпионство. В то же время "Челси" борется с "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" за попадание в Лигу чемпионов.

Победа в поединке с "мерсисайдцами" гарантирует "Челси" место в топ-4, что предусматривает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.