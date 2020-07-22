"Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка зіграв унічию з "Манчестер Юнайтед" в рамках 37-го туру англійської Прем’єр-ліги. Поєдинок на "Олд Траффорд" закінчився з рахунком 1:1.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем 1:1

Голи: Грінвуд, 51 – Антоніо, 45+2 (пен.)

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В кінці першого тайму гості вийшли вперед. Погба зіграв рукою у штрафному і Антоніо реалізував 11-метровий. Правда, вже на початку другої полвіни Грінвуд зрівняв рахунок.

Відео голу Антоніо

Відео голу Грінвуда

Обидві команди могли забити ще, але обмежилися нічиєю. Андрій Ярмоленко на полі з'явився у компенсований час.

"Манчестер Юнайтед" вийшов на третє місце і випереджає "Челсі" за різницею м'ячів, але у лондонців є гра в запасі. "Лестер" відстає на одне очко. З останніми МЮ зіграє в останньому турі за Лігу чемпіонів. "Вест Хем" гарантував собі прописку на наступний сезон АПЛ.