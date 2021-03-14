У неділю, 14 березня, МЮ приймав Вест Хем у рамках 28 туру АПЛ. Господарі мінімально здолали "молотобійців".

Манчестер Юнайтед – Вест Хем 1:0

Гол: Доусон, 53 (авт.)

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Команди доволі кволо розпочали поєдинок, багато боротьби було на футбольному полі. Рашфорд відгукнувся на простріл від Грінвуда, але удар у нього не вдався.

Ближче до завершення першого тайму дива реакції продемонстрував голкіпер Вест Хема Фаб'янскі. Воротар гостей перевів потужний постріл Грінвуда у каркас воріт – арбітр вказав на кутовий для МЮ.

Після подачу з кутового Рашфорд міг відкривати рахунок на табло. Але його удар головою знову парирував воротар "молотобійців".

Прикрий автогол

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку. Після відпочинку "червоним дияволам" таки вдалось змінити цифри на табло, але допомогли їм це зробити гості, а точніше захисник Доусон. Крейг намагався головою вибити м'яч з меж власного штрафного, але йому не пощастило. Він переправив навіс із кутового у власні володіння – 1:0 автогол, який буде снитись у жахливих снах оборонцю Вест Хема.

Не минуло і 10 хвилин, як господарі могли збільшувати перевагу у рахунку. Фернандеш пробив з меж штрафного – Фаб'янскі був знову на місці.

У середині другого тайму рятівник Вест Хема Фаб'янскі отримав невеличке ушкодження, але показав тренеру, що готовий продовжувати гру.

Грінвуд був одним із найкращих на полі та на 77-й хвилині сам створив собі нагоду забити. Його удар із середньої відстані влучив у каркас воріт. Гостро відповіли гості. Однак удар Соучека зі т=штрафного взяв на себе захисник.