Арсенал переиграл Тоттенхэм в лондонском дерби в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью доигрывала поединок в меньшинстве.

Арсенал – Тоттенхэм 2:1

Голы: Эдегор, 44, Ляказет, 64 (пен.) – Ламела, 33

Удаление: Ламела, 76

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Счет в матче открыли гости, на 33-й минуте забил Эрик Ламела, Арсенал ответил голом Эдегора еще в первом тайме.

Во втором тайме "канониры" вышли вперед после того, как Давидсон Санчес сфолил на Ляказетта в штрафной и арбитр назначил пенальти. Сам пострадавший его и реализовал.

На 76-й минуте Тоттенхэм остался в меньшинстве, был удален Эрик Ламела.

После этого матча Арсенал набирает 41 очко и идет на 9 строчке АПЛ, Тоттенхэм остался на 7-м месте

Арсенал – Тоттенхэм видеообзор