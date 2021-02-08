Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: где смотреть матч Кубка Англии
Во вторник, 9 февраля, Манчестер Юнайтед будет принимать Вест Хэм в матче 1/8 финала Кубка Англии. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Источник:24 канал
Поединок Манчестер Юнайтед – Вест Хэм состоится во вторник, 9 февраля. Начало игры в 21:30.
Смотрите также: Остановит Вест Хэм в 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед: прогноз
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: где смотреть
Английские матчи в Украине транслирует только телеканал Setanta Sport.
Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).
Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.
- В прошлом круге Кубка Англии Вест Хэм крупно победил Донкастер 4:0. Второй гол в этой встрече забил украинец Андрей Ярмоленко. Бенрахма отдал разрезную передачу в штрафную на ход игроку сборной Украины. Ярмоленко избежал офсайда и в касание перебросил голкипера, удвоив счет в матче.
- Манчестер Юнайтед в четвертом круге вырвал победу у Ливерпуля (3:2). "Красные дьяволы" уже на протяжении трех поединков не знают вкуса поражений во всех турнирах. Серия Вест Хэма же насчитывает всего два матча.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Реванш Ломаченко – Лопес, мировой рекорд Магучих: новости спорта 2 февраля3 февраля , 07:10
-
Селезнев еще не расторг контракт с Колосом, но его уже хочет пригласить другой клуб УПЛ7 февраля , 11:16