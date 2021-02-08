Во вторник, 9 февраля, Манчестер Юнайтед будет принимать Вест Хэм в матче 1/8 финала Кубка Англии. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок Манчестер Юнайтед – Вест Хэм состоится во вторник, 9 февраля. Начало игры в 21:30.

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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: где смотреть

Английские матчи в Украине транслирует только телеканал Setanta Sport.

Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.