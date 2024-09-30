Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3

Голы: Джонсон, 3, Кулусевски, 47, Соланке, 77.

В эти выходные в АПЛ проходят матчи 6 тура чемпионата Англии 2024-2025. Центральная встреча уикенда прошла на "Олд Траффорд", где местный Манчестер Юнайтед принимал Тоттенхэм, сообщает 24 Канал.

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Фиаско "дьяволов"

Оба клуба не лучшим образом начали сезон, выиграв меньше половины своих матчей. Особенно такие результаты болезненно воспринимали фанаты МЮ, который летом потратил более 100 миллионов евро на новичков.

Победа над "шпорами" могла бы серьезно улучшить положение подопечных тен Хага. Впрочем Тоттенхэм наоборот ухудшил состояние Юнайтед до еще более глубокого кризиса.

Уже на старте встречи игроки "красных дьяволов" позволили ван де Вену выполнить удачный забег и выложить мяч Джонсону на пустые ворота. Бреннан не промахнулся и открыл счет.

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А перед перерывом Бруну Фернандеш оставил Манчестер в меньшинстве. Португалец полетел прямой ногой в колено Мэддисону. Это помогло лондонцам довести счет до разгрома во втором тайме.

Сначала забил Кулусевски, а под занавес игры при угловом Соланке забил в третьем матче подряд. Победа позволила Тоттенхэму подняться на 8 место, тогда как МЮ остался 12-ым. Расстояние от зоны вылета составляет лишь четыре балла.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм