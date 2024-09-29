В субботу, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура АПЛ, где Челси встретилось с Брайтоном. "Пенсионеры" победили благодаря безумному перфомансу Палмера со счетом 4:2.

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Почему Мареска накричал на Мудрика

По информации football.london, наставник "синих" был не доволен игрой украинца в матче против Брайтона.

"Самым заметным его моментом было попадание в офсайд во время контратаки, когда он не смог вернуться на позицию, а потом на него накричал Мареска: "Миша, Миша", – крикнул он через все поле вингеру. Это свидетельствует о том, что с Мудриком еще предстоит поработать, чтобы он был готов даже к кратковременным выходам на поле", – отметили в издании.

Справка. В сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик сыграл 6 матчей за Челси во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что в матче против Брайтона украинец не совершил никаких результативных действий.