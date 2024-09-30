Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 0:3

Голи: Джонсон, 3, Кулусевскі, 47, Соланке, 77.

Цими вихідними в АПЛ проходять матчі 6 туру чемпіонату Англії 2024-2025. Центральна зустріч вікенду пройшла на "Олд Траффорд", де місцевий Манчестер Юнайтед приймав Тоттенхем, повідомляє 24 Канал.

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Фіаско "дияволів"

Обидва клуби не найкращим чином розпочали сезон, вигравши менше половини своїх матчів. Особливо такі результати болісно сприймали фанати МЮ, який влітку витратив більше 100 мільйонів євро на новачків.

Перемога над "шпорами" могла б серйозно покращити становище підопічних тен Хага. Втім Тоттенхем навпаки погіршив стан Юнайтед до ще більш глибокої кризи.

Вже на старті зустрічі гравці "червоних дияволів" дозволили ван де Вену виконати вдалий забіг та викласти м'яч Джонсону на порожні ворота. Бреннан не схибив та відкрив рахунок.

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А перед перервою Бруну Фернандеш залишив Манчестер у меншості. Португалець полетів прямою ногою в коліно Меддісону. Це допомогло лондонцям довести рахунок до розгрому у другому таймі.

Спочатку забив Кулусевскі, а під завісу гри при кутовому Соланке забив у третьому матчі поспіль. Перемога дозволила Тоттенхему піднятися на 8 місце, тоді як МЮ лишився 12-им. Відстань від зони вильоту становить лише чотири бали.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем