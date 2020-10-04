В матче между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" в воскресенье, 4 октября, был зафиксирован разгром хозяев. "Шпоры" отличились шесть раз, хотя и пропустили первыми.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 1:6

Голы: Фернандеш, 2 (пен) – Ндомбеле, 4, Сон, 7, 37, Кейн, 30, 79, Орье, 51

Удаление: Марсьяль, 28 (МЮ)

Уже к седьмой минуте матча было забито три гола. "Манчестер Юнайтед" успел выйти вперед благодаря голу Фернандеша с пенальти, а после этого дважды пропустить – от Ндомбеле и Сона.

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Кореец до конца тайма оформил дубль, и отдал результативный пас на Кейна. К тому времени МЮ уже будет играть в меньшинстве – во время подачи с углового Ламела нанес удар локтем в подбородок Марсьялю. Нападающий МЮ ответил тем же. Вот только после удара Ламела упал на газон. Из-за этой стычки Марсьяль получил красную карточку, а игрок "Тоттенхэма" – лишь желтую.

Добил же во втором тайме МЮ Орье, забивший пятый гол в их ворота. Шестой гол влетел после удара с пенальти в исполнении Кейна.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

После этого матча "МанЮнайтед" остался на дне турнирной таблицы с одной победой в трех матчах. "Тоттенхэм" же сумел подняться в верхнюю часть.