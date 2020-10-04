У матчі між "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхемом" у неділю, 4 жовтня, був зафіксований розгром господарів. "Шпори" відзначилися шість разів, хоча і пропустили першими.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 1:6

Голи: Фернандеш, 2 (пен) – Ндомбеле, 4, Сон, 7, 37, Кейн, 30, 79, Ор'є, 51

Вилучення: Марсіяль, 28 (МЮ)

Вже до сьомої хвилини матчу було забито три голи. "Манчестер Юнайтед" встиг вийти вперед завдяки голу Фернандеша з пенальті, а після цього двічі пропустити – від Ндомбеле та Сона.

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Кореєць до кінця тайму оформив дубль, і віддав результативний пас на Кейна. До того часу МЮ вже гратиме у меншості – під час подачі з кутового Ламела завдав удар ліктем в підборіддя Марсіялю. Нападник МЮ відповів тим же. От тільки після удару Ламела впав на газон. За цю сутичку Марсіяль отримав червону картку, а гравець "Тоттенхема" – лише жовту.

Добив же у другому таймі МЮ Ор'є, який забив п'ятий гол у їх ворота. Шостий гол влетів після удару з пенальті у виконані Кейна.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем

Після цього матчу "МанЮнайтед" залишився на дні турнірної таблиці з однією перемогою у трьох матчах. "Тоттенхем" же зумів піднятися у верхню частину.