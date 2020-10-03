4 октября МЮ встретится с Тоттенхэмом в матче 4-го тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

МЮ – Тоттенхэм: прогноз

В 3-м туре "красные дьяволы" вырвали победу над "Брайтоном" (2:3) аж на 10-й компенсированной минуте. победный гол за МЮ забил Фернандеш, который удачно реализовал 11-метровый удар, пишет 24 канал.

"Тоттенхэм" же принимал на собственном поле "Ньюкасл". В середине первого тайма шпоры открыли счет благодаря точному удару Лукаса Моури. Казалось, что победа в кармане команды Моуринью, но соперники думали иначе. На 90+7 минуте Каллам Уилсон удачно реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи – 1:1.

Команды встречались между собой на поле в АПЛ 158 раз. Из них 80 матчей заканчивались победой МЮ, еще 40 раз была зафиксирована ничья. "Тоттенхэм" праздновал успех в 38 поединках.

"Тоттенхэм" чуть лучше начал сезон. "Шпоры" находятся на 8 строчке, в их активе 4 пункта. А вот МЮ чуть ниже – 14-е место. Команда из Манчестера за три тура получила лишь 3 очка.

Матч 4-го тура АПЛ МЮ – "Тоттенхэм" состоится 4 октября в 18:30

МЮ – Тоттенхэм: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают существенное предпочтение хозяевам матча. На победу МЮ стоит коэффициент 1,96, а вот победу "Тоттенхэма" оценили в 4,15. Ничья же в этом матче также возможна – 3,96.

Счет матча скорее всего откроет "Манчестер Юнайтед" – 1,68. А на то, что первыми в матче отметятся гости – 2,54.

Специалисты отдают лучший коэффициент для результативного удара в промежутке матча от 76-90 минуты – 1,93.

Эксперты оценили последний во встрече гол от МЮ в 1,70. А на то, что точку в матче поставят "шпоры" – 2,49. Коэффициент 2,72 стоит на результативные удары "манкунианцев" в обоих таймах. А на то, что "Тоттенхэм" сможет огорчить голкипер соперника в обеих 45-минутках – 4,60.

На то, что обе команды забьют, но победят хозяева стоит коэффициент – 3,52. На аналогичный показатель, но успех будет праздновать "Тоттенхэм" – 6,55.

Победа МЮ в один гол оценена в 3,45, а такая же победа "шпор" – 5,50.