4 жовтня МЮ зустрінеться із Тоттенхемом у матчі 4-го туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

МЮ – Тоттенхем: прогноз

У 3-му турі "червоні дияволи" вирвали перемогу над "Брайтоном" (2:3) аж на 10-й компенсованій хвилині. переможний гол за МЮ забив Фернандеш, який вдало реалізував 11-метровий удар, пише 24 канал.

"Тоттенхем" же приймав на власному полі "Ньюкасл". У середині першого тайму шпори відкрили рахунок завдяки точному удару Лукаса Моури. Здавалось, що перемога у кишені команди Моурінью, але суперники думали інакше. На 90+7 хвилині Каллам Вілсон вдало реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:1.

Команди зустрічались між собою на полі у АПЛ 158 разів. Із них 80 матчів закінчувались перемогою МЮ, ще 40 разів була зафіксована нічия. "Тоттенхем" святкував успіх у 38 поєдинках.

"Тоттенхем" трохи краще розпочав сезон. "Шпори" перебувають на 8 сходинці, у їх активі 4 пункти. А от МЮ трохи нижче – 14-те місце. Команда з Манчестера за три тури здобула лише 3 очки.

Матч 4-го туру АПЛ МЮ – "Тоттенхем" відбудеться 4 жовтня о 18:30

МЮ – Тоттенхем: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet віддають суттєву перевагу господарям матчу. На перемогу МЮ стоїть коефіцієнт 1,96, а от звитягу "Тоттенхема" оцінили у 4,15. Нічия ж у цьому матчі також можлива – 3,96.

Рахунок матчу швидше за все відкриє "Манчестер Юнайтед" – 1,68. А на те, що першими у матчі відзначаться гості – 2,54.

Фахівці віддають найкращий коефіцієнт для результативного удару у проміжку матчу від 76-90 хвилини – 1,93.

Експерти оцінили останні гол у зустрічі від МЮ у 1,70. А на те, що крапку у матчі поставлять "шпори" – 2,49. Коефіцієнт 2,72 стоїть на результативні удари "манкуніанців" у обох таймах. А на те, що "Тоттенхем" зможе засмутити голкіпер суперника у обох 45-хвилинках – 4,60.

На те, що обидві команди заб'ють, але переможуть господарі стоїть коефіцієнт – 3,52. На аналогічний показник, але успіх святкуватиме "Тоттенхем" – 6,55.

Перемога МЮ в один гол оцінена у 3,45, а така ж звитяга "шпор" – 5,50.