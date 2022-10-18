Посреди недели в АПЛ проходят матчи 12 тура чемпионата Англии. Центральной встречей мидвика станет битва между Манчестером Юнайтедом и Тоттенхэмом на "Олд Траффорд", пишет 24 канал.

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Команды идут посреди фаворитов в турнирной таблице. "Шпоры" закрепились на третьей позиции, имея в активе 23 очка. Это на четыре меньше, чем у лидера Арсенала и столько же, как у действующего чемпиона Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед провалил старт сезона, однако затем исправил положение, набрав 16 очков в семи играх. Это позволяет команде тен Хага идти на пятом месте. При этом манкунианцы сыграли на матч меньше, чем тройка лидеров АПЛ.

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Несмотря на примерно равные шансы команд, букмекеры все же определились с фаворитом. По их мнению, им является Манчестер Юнайтед, на которого можно поставить за 2,53. Победа Тоттенхэма оценивается в 2,96, а ничья – в 3,70.

Также велика вероятность результативного матча. Коэффициент на тотал более 2,5 составляет 1,80, тогда как на ТМ 2,5 – 2,24. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,61. Что касается специальных событий, то можно выделить следующие коэффициенты:

будет пенальти – 3,30

забьет игрок по замене – 3,70

будет дубль – 3,70

первый гол состоится до 10 минуты – 4,50

сухая победа Манчестер Юнайтед – 4,75

красная карточка – 5,00

будет автогол – 8,00

будет хет-трик – 20,00

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Роналду против Кейна

Кроме того, можно поставить и на авторов председателей. Согласно букмекерам, больше всех шансов забить имеют Криштиану Роналду (2,40) и Харри Кейн (2,50). Шансы других игроков: