Посреди недели в АПЛ проходят матчи 12 тура чемпионата Англии. Центральной встречей мидвика станет битва между Манчестером Юнайтедом и Тоттенхэмом на "Олд Траффорд", пишет 24 канал.
По теме Вся надежда на Роналду: лидер атак сборной Португалии пропустит чемпионат мира-2022
Команды идут посреди фаворитов в турнирной таблице. "Шпоры" закрепились на третьей позиции, имея в активе 23 очка. Это на четыре меньше, чем у лидера Арсенала и столько же, как у действующего чемпиона Манчестер Сити.
Манчестер Юнайтед провалил старт сезона, однако затем исправил положение, набрав 16 очков в семи играх. Это позволяет команде тен Хага идти на пятом месте. При этом манкунианцы сыграли на матч меньше, чем тройка лидеров АПЛ.
Читайте также Дикий фейл вратаря Боруссии Дортмунд: как Кобель похоронил команду на старте – видео
Прогноз Favbet
Несмотря на примерно равные шансы команд, букмекеры все же определились с фаворитом. По их мнению, им является Манчестер Юнайтед, на которого можно поставить за 2,53. Победа Тоттенхэма оценивается в 2,96, а ничья – в 3,70.
Также велика вероятность результативного матча. Коэффициент на тотал более 2,5 составляет 1,80, тогда как на ТМ 2,5 – 2,24. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,61. Что касается специальных событий, то можно выделить следующие коэффициенты:
- будет пенальти – 3,30
- забьет игрок по замене – 3,70
- будет дубль – 3,70
- первый гол состоится до 10 минуты – 4,50
- сухая победа Манчестер Юнайтед – 4,75
- красная карточка – 5,00
- будет автогол – 8,00
- будет хет-трик – 20,00
Интересно знать Фанаты Ливерпуля разбили автобус соперника после победы над МанСити: фото последствий
Роналду против Кейна
Кроме того, можно поставить и на авторов председателей. Согласно букмекерам, больше всех шансов забить имеют Криштиану Роналду (2,40) и Харри Кейн (2,50). Шансы других игроков:
- Сон Хын Мин – 3,20
- Антони Марсьяль – 3,40
- Маркус Рэшфорд – 3,40
- Энтони – 3,80
- Бруно Фернандеш – 4,00
- Джейдон Санчо – 4,60