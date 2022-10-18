Посеред тижня в АПЛ проходять матчі 12 туру чемпіонату Англії. Центральною зустріччю мідвіка стане битва між Манчестер Юнайтед і Тоттенхемом на "Олд Траффорд", пише 24 канал.

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Команди йдуть серед лідерів у турнірній таблиці. "Шпори" закріпились на третій позиції, маючи в активі 23 очки. Це на чотири менше ніж у лідера Арсенала і стільки ж, як у чинного чемпіона Манчестер Сіті.

Манчестер Юнайтед провалив старт сезону, однак потім виправив становище, набравшив 16 очок у семи іграх. Це дозволяє команді тен Хага йти на п'ятому місці. При цьому манкуніанці зіграла на матч менше, ніж трійка лідерів АПЛ.

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Попри приблизно рівні шанси команд букмекери все ж визначились із фаворитом. На їх думку, ним є Манчестер Юнайтед, на якого можна поставити за 2,53. Перемога Тоттенхема оцінюється у 2,96, а нічия – у 3,70.

Також є велика ймовірність результативного матчу. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1,80, тоді як на ТМ 2,5 – 2,24. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,61. Що стосується спеціальних подій, то можна виділити наступні коефіцієнти:

буде пенальті – 3,30

заб'є гравець з заміни – 3,70

буде дубль – 3,70

перший гол відбудеться до 10 хвилини – 4,50

суха перемога Манчестер Юнайтед – 4,75

червона картка – 5,00

буде автогол – 8,00

буде хет-трик – 20,00

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Роналду проти Кейна

Крім того, можна поставити і на авторів голів. Згідно з букмекерами, більше за всіх шансів забити мають Кріштіану Роналду (2,40) та Харрі Кейн (2,50). Шанси інших гравців наступні: