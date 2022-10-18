Топовое дерби английской Премьер-лиги окончилось минимальной победой подопечных Юргена Клоппа 1:0. Единственный гол в ворота Манчестер Сити забил Мохаммед Салах.

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Недопустимое поведение фанатов

После поединка было не менее жарко, чем во время футбольного матча на стадионе. Болельщики Ливерпуля разбили лобовое стекло клубного автобуса МанСити.



Фанаты Ливерпуля повредили автобус МанСити / Фото Sky Sports

Ливерпуль уже заявил, что обнаружит фанатов-нарушителей с помощью камер наблюдения, установленных вокруг арены. Если клубу удастся распознать болельщиков, то им грозит пожизненный запрет на посещение "Энфилда", где свои домашние матчи проводит Ливерпуль.

Ливерпуль отобрал очки у одного из лидеров чемпионата. Ведь МанСити с 23 очками занимает второе место в АПЛ после 10 сыгранных матчей. "Городяне" уступают лишь 4 балла лидеру сезона лондонскому Арсеналу.

Команда Клоппа идет 8-ю, имея в своем активе 13 пунктов.

К слову. В следующем поединке Ливерпуль примет дома Вест Хэм. Начало встречи 19 октября в 21:30.