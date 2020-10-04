Одним из центральных матчей АПЛ в воскресенье, 4 октября, будет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Онлайн-трансляция этого матча – на сайте Спорт24.

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не слишком удачно начали новый сезон. Обе команды проиграли в первом матче АПЛ. Правда после этого команды идут без поражений.

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"Тоттенхэм" за это время провел больше матчей – игра против МЮ будет девятой в сезоне для "шпор". "Манкунианцы" же сыграют только пятый свой матч.

При этом что в АПЛ это будет матч пятого тура, МЮ проведет лишь третью игру в чемпионате, а "Тоттенхэм" – четвертую.

Фактор Жозе Моуриньо

Особое внимание этот матч привлекает фигурой Жозе Моуриньо. Это сейчас он наставник "Тоттенхэма". А до этого он два года тренировал именно "Манчестер Юнайтед". Правда достичь там успеха не удалось, и посреди сезона он был уволен. После чего почти год был без работы. И в "Тоттенхэме" его первый сезон вышел не слишком удачным – лишь шестое место в АПЛ.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм где смотреть онлайн

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" начнется в 18:30 в воскресенье, 4 октября.

Трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм": онлайн-трансляция