Одним із центральних матчів АПЛ у неділю, 4 жовтня, буде протистояння "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхему". Онлайн-трансляція цього матчу – на сайті Спорт24.

"Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем" не надто вдало розпочали новий сезон. Обидві команди програли у першому матчі АПЛ. Правда після цього команди йдуть без поразок.

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"Тоттенхем" за цей час провів більше матчів – гра проти МЮ буде дев'ятою у сезоні для "шпор". "Манкуніанці" ж зіграють лише п'ятий свій матч.

При цьому що в АПЛ це буде матч п'ятого туру, МЮ проведе лише третю гру в чемпіонаті, а "Тоттенхем" – четвертий.

Фактор Жозе Моуріньо

Особливу увагу цей матч привертає постанню Жозе Моуріньо. Це зараз він наставник "Тоттенхема". А до цього він два роки тренував саме "Манчестер Юнайтед". Правда досягти там успіху не вдалося, і посеред сезону він був звільнений. Після чого майже рік був без роботи. Та й в "Тоттенхемі" його перший сезон вийшов не надто вдалим – лише шосте місце в АПЛ.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем де дивитися онлайн

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" розпочнеться о 18:30 в неділю, 4 жовтня.

Трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем": онлайн-трансляція