Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2

Голы: Хейлунн, 3, Рашфорд, 40 – Ришарлисон, 19, Бентанкур, 46

В новом году обе команды еще не проигрывали. Победное шествие, которое они набрали в Кубке Англии, коллективы собирались продолжить в чемпионате, сообщает 24 Канал.

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Манчестер Юнайтед потерял важные очки

Хозяева поля феерически начали встречу. Уже на 3-й минуте поединка датский форвард "красных дьяволов" Расмус Хейлунн ударом под перекладину сменил нули на табло.

Подопечные Постекоглу ответили ударом бразильца Ришарлисона. Нападающий "шпор" головой с близкого расстояния замкнул подачу с углового. 1:1 – Тоттенхэм восстановил равновесие.

В конце первого тайма манкунианцы снова вышли вперед. Маркус Рашфорд подтвердил свое бомбардирское реноме, хладнокровно разобравшись в штрафной "шпор".

После перерыва Тоттенхэм сумел быстро сравнять счет. Родриго Бентанкур воспользовался пасом зимнего новичка лондонцев Тимо Вернера, пробив по центру ворот.

Все дальнейшие попытки команд изменить статус-кво оказались тщетными. Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью – 2:2.

Манчестер Юнайтед несколько улучшил свое турнирное положение, переместившись с 8 на 7 место. В активе подопечных тен Хага 32 очка.

Тоттенхэм остался на 5-й строчке. "Шпоры" имеют одинаковое количество зачетных баллов с Арсеналом – по 40, но у "канониров" еще есть игра в запасе.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм