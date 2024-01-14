Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 2:2

Голи: Гойлунн, 3, Рашфорд, 40 – Рішарлісон, 19, Бентанкур, 46

У новому році обидві команди ще не програвали. Переможну ходу, яку вони набрали в Кубку Англії, колективи збиралися продовжити у чемпіонаті, повідомляє 24 Канал.

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Манчестер Юнайтед втратив важливі очки

Господарі поля феєрично розпочали зустріч. Вже на 3-й хвилині поєдинку данський форвард "червоних дияволів" Расмус Гойлунн ударом під поперечину змінив нулі на табло.

Підопічні Постекоглу відповіли ударом бразильця Рішарлісона. Нападник "шпор" головою з близької відстані замкнув подачу з кутового. 1:1 – Тоттенхем відновив рівновагу.

Наприкінці першого тайму манкуніанці знову вийшли вперед. Маркус Рашфорд підтвердив своє бомбардирське реноме, холоднокровно розібравшись у штрафному майданчику "шпор".

По перерві Тоттенхем зумів швидко зрівняти рахунок. Родріго Бентанкур скористався пасом зимового новачка лондонців Тімо Вернера, пробивши по центру воріт.

Усі подальші намагання команд змінити статус-кво виявилися марними. Фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию – 2:2.

Манчестер Юнайтед дещо покращив своє турнірне становище, перемістившись с 8 на 7 місце. В активі підопічних тен Хага 32 очка.

Тоттенхем залишився на 5-й сходинці. "Шпори" мають однакову кількість залікових балів з Арсеналом – по 40, але у "канонірів" ще є гра в запасі.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем