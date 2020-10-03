Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: где смотреть онлайн топ-матч АПЛ
"Манчестер Юнайтед" и лондонский "Тоттенхэм" встретятся в рамках центрального матча 4-го тура АПЛ. Где смотреть онлайн топ-матч АПЛ в Украине – читайте в новости Спорт 24.
Начало матча 4-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" в 18:30. Об этом сообщает 24 канал.
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МЮ – Тоттенхэм: где смотреть
Матчи АПЛ в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).
Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.
Перед игрой
"Красные дьяволы" и "шпоры" тяжело стартовали в новом сезоне. МЮ потерпел поражение от "Кристал Пэлас" и со скандалом обыграл "Брайтон".
Зато подопечные Жозе Моуринью неожиданно проиграли "Эвертону", победили "Саутгемптон" и упустили победу над "Ньюкаслом".
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