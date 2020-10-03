"Манчестер Юнайтед" і лондонський "Тоттенхем" зустрінуться у рамках центрального матчу 4-го туру АПЛ. Де дивитися онлайн топ-матч АПЛ в Україні – читайте у новині Спорт 24.

Початок матчу 4-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" о 18:30. Про це повідомляє 24 канал.

До теми: Хто виявиться сильнішим – МЮ чи "Тоттенхем": прогноз букмекерів на матч АПЛ

МЮ – Тоттенхем: де дивитися

Матчі АПЛ в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Перед грою

"Червоні дияволи" та "шпори" важко стартували у новому сезоні. МЮ зазнав поразки від "Крістал Пелес" та зі скандалом здолав "Брайтон".

Натомість підопічні Жозе Моурінью несподівано програли "Евертону", перемогли "Саутгемптон" та втратили перемогу над "Ньюкаслом".