Успех Манчестер Юнайтед не пустил Челси в Лигу Европы 2024-2025: будет ли играть Мудрик в еврокубках
Лондонцы заняли шестое место в АПЛ и уже настраивались штурмовать второй по рангу еврокубок. Однако в планы лондонцев вмешался Манчестер Юнайтед.
В Англии завершился сезон 2023-2024. В последней игре кампании Манчестер Юнайтед переиграл Манчестер Сити в рамках финала Кубка страны, пишет 24 Канал.
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Челси свалился в Лигу конференций
Победа "красных дьяволов" негативно повлияла на еврокубковые амбиции Челси в следующем сезоне. Команда Михаила Мудрика выдала крутые результаты на финише АПЛ и смогла запрыгнуть на шестое место в чемпионате.
Если бы финал Кубка выиграл Манчестер Сити, то Челси вместе с пятым Тоттенхэмом сыграл бы в Лиге Европы в следующем сезоне. В свою очередь Ньюкасл оказался бы в Лиге конференций, а Манчестер Юнайтед вообще бы остался без еврокубков.
Однако подопечные тен Хага завоевали для себя еврокампанию в сезоне 2024-2025. Причем победа в Кубке принесла Юнайтед прямую путевку в Лигу Европы. Там же сыграет и Тоттенхэм.
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А вот для Челси места во втором по рангу еврокубке не нашлось, поэтому "синие" будут штурмовать Лигу конференций. А вот Ньюкасл вообще остался без места в международных турнирах.
Отметим, что в прошлом сезоне Михаил Мудрик стал частым игроком основы, отыграв за Челси 41 матч. На его счету семь голов и два ассиста. К слову, выход в еврокубки не спас тренера Маурисио Почеттино от отставки.