21 мая Челси сообщил, что клуб и Маурисио Почеттино договорились о расторжении контракта. Вместе с аргентинцем ушел и его тренерский штаб.
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Реакция Мудрика на отставку Почеттино
На своей странице в инстаграме украинец выложил совместное фото с тренером, подписав его "Спасибо за все".
Михаил Мудрик поблагодарил Маурисио Почеттино / Фото из инстаграм-сторис украинского футболиста
Руководство Челси пока отказалось комментировать назначение нового главного тренера.