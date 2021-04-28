Манчестер Юнайтед – Рома: где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы
Поединок Манчестер Юнайтед-Рома состоится на стадионе "Олд Траффорд". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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По телевидению матч полуфинала Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55.
Поединку на канале "Футбол 1" будет предшествовать программа "Путь в Гданьск", где эксперты и приглашенные гости будут обсуждать матч Манчестер Юнайтед – Рома.
Онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Рома можно посмотреть на платформе Oll.tv, но доступ к трансляции платный и требует регистрации.
На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета).
Также матч Манчестер Юнайтед-Рома можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.
- МЮ и Рома трижды пересекались в еврокубках. Все шесть матчей состоялись в Лиге чемпионов с апреля 2007 по апрель 2008 года.
- Впервые команды встретились в четвертьфинале ЛЧ-2006/07. Рома выиграла первый матч дома 2:1, но затем потерпела свое самое крупное поражение в еврокубках, уступив на "Олд Траффорд" 1:7.
- В следующем розыгрыше команды провели еще четыре матча. На групповом этапе МЮ выиграл дома 1:0, а в Риме команды сыграли 1:1. В четвертьфинале подопечные Алекса Фергюсона снова превзошли команду Лучано Спаллетти – 2:0 в Риме и 1:0 в Манчестере.