Манчестер Юнайтед – Рома: где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы

Поединок Манчестер Юнайтед-Рома состоится на стадионе "Олд Траффорд". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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По телевидению матч полуфинала Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55.

Поединку на канале "Футбол 1" будет предшествовать программа "Путь в Гданьск", где эксперты и приглашенные гости будут обсуждать матч Манчестер Юнайтед – Рома.

Онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Рома можно посмотреть на платформе Oll.tv, но доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета).

Также матч Манчестер Юнайтед-Рома можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.