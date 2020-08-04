Английский "Манчестер Юнайтед" представил дизайн домашней формы на следующий сезон. Она выполнена в традиционном красном цвете.

Особенностью новой формы "Манчестер Юнайтед" станет то, что она создана специальной нитью, которая создает узор с желтым и черным цветами. Добиться такого удалось благодаря уникальной технологии.

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Учитывая, что техническим партнером "Манчестер Юнайтед" осталась компания adidas, не обошлось и без традиционных трех полос. Их разместили на плечах.

В комплект также входят белые шорты и черные гетры, на которых тоже будет эксклюзивный дизайн.

The devil is in the detail.



Presenting our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball.#MUFC x #ReadyForSport — Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020

Сыграет в новой форме "Манчестер Юнайтед" уже в среду, 5 июля. Команда на своем поле встретится с австрийским ЛАСКом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.