"Манчестер Юнайтед" представил новый дизайн формы на следующий сезон: фото и видео
Английский "Манчестер Юнайтед" представил дизайн домашней формы на следующий сезон. Она выполнена в традиционном красном цвете.
Особенностью новой формы "Манчестер Юнайтед" станет то, что она создана специальной нитью, которая создает узор с желтым и черным цветами. Добиться такого удалось благодаря уникальной технологии.
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Учитывая, что техническим партнером "Манчестер Юнайтед" осталась компания adidas, не обошлось и без традиционных трех полос. Их разместили на плечах.
В комплект также входят белые шорты и черные гетры, на которых тоже будет эксклюзивный дизайн.
Сыграет в новой форме "Манчестер Юнайтед" уже в среду, 5 июля. Команда на своем поле встретится с австрийским ЛАСКом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.