Англійський "Манчестер Юнайтед" представив дизайн домашньої форми на наступний сезон. Вона виконана у традиційному червоному кольорі.

Особливістю нової форми "Манчестер Юнайтед" стане те, що вона створена спеціальною ниткою, яка створює унікальний узор з жовтим та чорним кольорами. Домогтися такого вдалося завдяки унікальній технології.

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Зважаючи, що технічним партнером "Манчестер Юнайтед" залишилася компанія adidas, то не обійшлося і без традиційних трьох смуг. Їх розмістили на плечах.

До комплекту також входять білі шорти та чорні гетри, на яких теж буле унікальний дизайн.

The devil is in the detail.



Presenting our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball.#MUFC x #ReadyForSport — Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020

Зіграє у новій формі "Манчестер Юнайтед" вже в середу, 5 липня. Команда на власному полі зустрінеться з австрійським ЛАСКом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.