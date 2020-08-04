"Манчестер Юнайтед" представив новий дизайн форми на наступний сезон: фото та відео
Англійський "Манчестер Юнайтед" представив дизайн домашньої форми на наступний сезон. Вона виконана у традиційному червоному кольорі.
Особливістю нової форми "Манчестер Юнайтед" стане те, що вона створена спеціальною ниткою, яка створює унікальний узор з жовтим та чорним кольорами. Домогтися такого вдалося завдяки унікальній технології.
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Зважаючи, що технічним партнером "Манчестер Юнайтед" залишилася компанія adidas, то не обійшлося і без традиційних трьох смуг. Їх розмістили на плечах.
До комплекту також входять білі шорти та чорні гетри, на яких теж буле унікальний дизайн.
Зіграє у новій формі "Манчестер Юнайтед" вже в середу, 5 липня. Команда на власному полі зустрінеться з австрійським ЛАСКом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
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