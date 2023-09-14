Манчестер Юнайтед не лучшим образом стартовал в сезоне 2023-2024. Команда Эрика тен Хага проиграла дважды в четырех матчах АПЛ и застряла в середине турнирной таблицы.

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Санчо пошел на конфликт с тренером

Теперь же у красных дьяволов возникают проблемы с дисциплиной, которые отражаются на кадровой ситуации в клубе. Официальный сайт МЮ объявил об отстранении Джейдона Санчо от главной команды.

Джейдон Санчо останется на персональной программе тренировок вне первой команды, пока не решится вопрос с дисциплиной в команде,

– говорится в заявлении.

Напомним, что после последней игры против Арсенала (2:3) вингер устроил попавший в скандал. Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что не внес Санчо в заявку на игру из-за ненадлежащей работы на тренировке.

Джейдон решил ответить коучу в соцсетях. Англичанин заявил, что это ложь и ему надоело быть козлом отпущения. Поэтому клуб и решил проучить игрока. При этом сообщается, что команда осталась недовольна словами Санчо и встала на сторону тренера.

Проблемы с дисциплиной в Манчестер Юнайтед

Поэтому теперь у Манчестер Юнайтед возник серьезный дефицит вингеров по нефутбольным причинам. Летом клуб попрощался с Мейсоном Гринвудом, больше года не игравшим из-за обвинений в изнасиловании своей девушки. Англичане наконец оправдали.

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А в начале сентября аналогичная ситуация произошла с Энтони, который в 2022 обошелся МЮ в 95 миллионов евро. Бывшая девушка бразильца обвинила его в домашнем насилии, потому клуб отстранил игрока на период расследования.

Отметим, что 23-летний Санчо является питомцем Манчестер Сити, но раскрылся в дортмундской Боруссии. Именно из нее он перешел в Манчестер Юнайтед в 2021 году за 85 миллионов евро. В течение двух сезонов в МЮ Джейдон забил 12 голов в 82 матчах.