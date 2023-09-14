Манчестер Юнайтед не найкращим чином стартував у сезоні 2023-2024. Команда Еріка тен Хага програла двічі у чотирьох матчах АПЛ та застрягла в середині турнірної таблиці.

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Санчо пішов на конфлікт з тренером

Тепер же у "червоних дияволів" виникають проблеми із дисципліною, які відображаються на кадровій ситуації у клубі. Офіційний сайт МЮ оголосив про відсторонення Джейдона Санчо від головної команди.

Джейдон Санчо залишиться на персональній програмі тренувань поза першою командою, доки не вирішиться питання з дисципліною в команді,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що після останньої гри проти Арсенала (2:3) вінгер влаштував потрапив у скандал. Наставник Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг заявив, що не вніс Санчо у заявку на гру через неналежну роботу на тренуванні.

Джейдон вирішив відповісти коучу в соцмережах. Англієць заявив, що це брехня і йому набридло бути цапом-відбувайлом. Через це клуб і вирішив провчити гравця. При цьому повідомляється, що команда залишилась незадоволеною словами Санчо і встала на сторону тренера.

Проблеми з дисципліною в Манчестер Юнайтед

Тож тепер у Манчестер Юнайтед виник серйозний дефіцит вінгерів через нефутбольні причини. Влітку клуб попрощався із Мейсоном Грінвудом, який більше року не грав через звинувачення у згвалтуванні своєї дівчини. Англійця зрештою виправдали.

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А на початку вересня аналогічна ситуація трапилась із Ентоні, який у 2022-му обійшовся МЮ у 95 мільйонів євро. Колишня дівчина бразильця звинуватила його у домашньому насильстві, тому клуб відсторонив гравця на період розслідування.

Відзначимо, що 23-річний Санчо є вихованцем Манчестер Сіті, але розкрився у дортмундській Боруссії. Саме з неї він перейшов у Манчестер Юнайтед у 2021-му за 85 мільйонів євро. Протягом двох сезонів у МЮ Джейдон забив 12 голів у 82 матчах.