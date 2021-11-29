Манчестер Юнайтед официально назначил нового тренера

Английский Манчестер Юнайтед официально определился с новым главным тренером после отставки Уле Гуннара Сульшера. "Красных дьяволов" возглавил немецкий специалист Ральф Рангник.

Рангник и МЮ договорились о длительном сотрудничестве

Манчестер Юнайтед объявил о назначении Рангника временным тренером команды до конца сезона-2021/2022. При этом в клубе уточнили, что Рангник сможет возглавить клуб при наличии рабочей визы.

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После завершения сезона Рангник останется в Манчестере. Стороны договорились, что немецкий специалист в течение двух лет будет работать консультантом в Манчестере Юнайтед.

После официального назначения Рангник заявил, что рад присоединиться к Манчестер Юнайтед. Тренер обещает сосредоточиться на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба.

Команда полна талантов, в ней прекрасно сочетаются молодость и опыт. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, что самое важное, как команду,

– заявил тренер.

Что известно о Рангнике