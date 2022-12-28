Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0

Голы: Рэшфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87.

В понедельник, 26 декабря, возобновился чемпионат Англии 2022-2023 годов. На Boxing Day было отыграно семь матчей, а во вторник свой поединок провел Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

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Команда Эрика тен Хага принимала аутсайдера АПЛ Ноттингем Форест. Это был первый поединок "красных дьяволов" в чемпионате без Криштиану Роналду. Португалец поссорился с тренером перед ЧМ-2022 и расторг с клубом контракт по обоюдному согласию.

Его место на острие занял Антони Марсьяль и не мог рассчитывать на Санчо, Далота, Мактоминея, Линдельофа и Лисандро Мартинеса. Последний отдыхал после победного чемпионата мира.

Рэшфорд решил судьбу матча

Впрочем, несмотря на кадровые проблемы Ноттингем не стал проблемой для Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" дважды забили в первом тайме, гарантировав победу еще до перерыва.

Героем встречи стал Маркус Рэшфорд, записавший на свой счет гол и ассист с разницей в 3 минуты. Особенно поразил точный удар нападающего, позволивший его команде открыть счет.

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Маркус воспользовался хитрым розыгрышем углового от Эриксена и без проблем пробил Хеннесси. Этот гол напомнил известное взятие ворот от форварда Ливерпуля Дивока Ориги в полуфинале Лиги чемпионов 2018-2019.

Видео гола Рэшфорда – в обзоре матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест:

Тогда после разгромного поражения от Барселоны в гостях (0:3) мерсисайдцы забили трижды дома. Четвертый гол был забит бельгийцем после похожего углового розыгрыша от Александера-Арнольда.

Как Ориги забивал Барселоне:

В итоге Юнайтед забил третий раз в конце матча и довел счет до разгрома. Победа позволила команде тен Хага закрепиться на пятой строчке и приблизиться к зоне ЛЧ. Расстояние от Тоттенхэма составляет всего один балл, при этом МЮ сыграл на матч меньше.

Ноттингем продолжает идти в зоне вылета, занимая 19 место. Правда, к спасительной позиции всего один балл. В следующем туре Форест примут Челси (1 января). А за день до этого, 31 декабря, Манчестер Юнайтед сразится с другим аутсайдером АПЛ – Вулверхэмптоном.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест