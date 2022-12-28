Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Решфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87.

У понеділок, 26 грудня, відновився чемпіонат Англії 2022-2023. На Boxing Day було відіграно сім матчів, а у вівторок свій поєдинок провів Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

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Команда Еріка тен Хага приймала аутсайдера АПЛ Ноттінгем Форест. Це був перший поєдинок "червоних дияволів" у чемпіонаті без Кріштіану Роналду. Португалець посварився із тренером перед ЧС-2022 і розірвав з клубом контракт за обопільною згодою.

Його місце на вістрі зайняв Антоні Марсьяль не міг розраховувати на Санчо, Далота, Мактомінея, Ліндельофа та Лісандро Мартінеса. Останній відпочивав після переможного чемпіонату світу.

Решфорд вирішив долю матчу

Втім попри кадрові проблеми Ноттінгем на став проблемою для Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" двічі забили у першому таймі, гарантувавши собі перемогу ще до перерви.

Героєм зустрічі став Маркус Решфорд, який записав на свій рахунок гол та асист з різницею у 3 хвилини. Особливо вразив точний удар нападника, який дозволив його команді відкрити рахунок.

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Маркус скористався хитрим розіграшем кутового від Еріксена і без проблем пробив Хеннессі. Цей гол нагадав відоме взяття воріт від форварда Ліверпуля Дівока Орігі у півфіналі Ліги чемпіонів 2018-2019.

Відео голу Решфорда – в огляді матчу Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест:

Тоді після розгромної поразки від Барселони в гостях (0:3) мерсисайдці забили тричі вдома. Четвертий гол був забитий бельгійцем після схожого розіграшу кутового від Александера-Арнольда.

Як Орігі забивав Барселоні:

У підсумку Юнайтед забив втретє в кінці матчу і довів рахунок до розгрому. Перемога дозволила команді тен Хага закріпитись на п'ятій сходинці та наблизитись до зони ЛЧ. Відстань від Тоттенхема складає всього один бал, при цьому МЮ зіграв на матч менше.

Ноттінгем же продовжує йти у зоні вильота, посідаючи 19 місце. Правда до рятівної позиції всього один бал. У наступному турі Форест приймуть Челсі (1 січня). А за день до цього, 31 грудня, Манчестер Юнайтед битиметься з іншим аутсайдером АПЛ – Вулверхемптоном.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест