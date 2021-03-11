Одним из самых топовых противостояний 1/8 финала Лиги Европы станет Манчестер Юнайтед – Милан. Первая игра состоится 11 марта. Посмотреть ее можно будет и в Украине.

В этом матче между собой сыграют команды, которые пока занимают вторые места в своих чемпионатах. Манчестер Юнайтед идет вторым в АПЛ, и накануне обыграл лидера Манчестер Сити, прервав их невероятную победную серию. Милан же идет вторым в Серии А. И обе команды демонстрируют отличную игру.

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Но внимание к этому противостоянию притягивает один игрок – Златан Ибрагимович. Ведь он успел поиграть как за один клуб, так и за другой. Сейчас выступает за Милан, где в свои 39 лет продолжает демонстрировать великолепную игру. И даже получил вызов в сборную Швеции. Вот только в этом матче он не сыграет – травма.

За противостоянием легендарных клубов в Лиге Европы можно будет наблюдать в Украине. Его покажут как по телевидению, так и онлайн.

В прямом эфире матч Манчестер Юнайтед – Милан покажет канал "Футбол 3". Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

Что касается онлайн-трансляции, то она доступна на платформах, которые транслируют матчи каналов "Футбол 1/2/3" (Oll.tv и Sweet.tv), или на платформах Volia Football или Megogo.