У центральному матчі 12-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті – 0:0.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:0

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У першому таймі найреальніший момент відкрити рахунок не використали гості. Кевін Де Брюйне вивіввіч на віч із Давидом де Хеа Ріяда Мареза, але алжирець пробив у воротаря господарів. Сам бельгієць опинився першим на добиванні, але пробив він вище воріт.

На початку другого тайму Маркус Решфорд заробив для Манчестер Юнайтед пенальті, проте арбітр скасував своє рішення після перегляду відеоповтору – у форварда був зафіксований офсайд.

Пізніше ще один момент був у Де Брюйне, але пробиваючи з меж карного майданчика, хавбек Манчестер Сіті потрапив у Харрі Магуайра.