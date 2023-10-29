МанСити с Холандом готовы наказать МЮ: чего ждать от дерби Манчестера

Манкунианские команды подходят к очной встрече в хорошем настроении, хотя МанЮнайтед пока разочаровывает. Впрочем, команда Эрика тен Хага умеет играть на своем поле против принципиального оппонента.

В эти выходные в АПЛ проходят матчи 10 тура сезона 2023-2024. Безусловно, центральная встреча состоится в воскресенье, где в рамках манкунианского дерби Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити, пишет 24 канал.

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Юнайтед застрял внутри таблицы.

Команды подходят к принципиальной битве в хорошем настроении. Манчестер Юнайтед неудачно начал сезон, но одержал победу в последних двух матчах АПЛ. Кроме того, посреди недели подопечные тен Хага смогли взять первые очки в ЛЧ, минимально одолев Копенгаген (1:0).

Хотя покаразение это относительное, игра МЮ продолжает вызывать вопросы. Пока "красные дьяволы" идут в середине турнирной таблицы (8 место), а к лидеру Тоттенхэму уже 11 очков отставания.

Кадровые проблемы

Мансити же немного сдал перед международной паузой, проиграв Вулверхэмптону и Арсеналу. Однако в прошлой игре АПЛ подопечные Гвардиолы обыграли Брайтон и сохранили паритет с "канонирами" и два очка отставания от лидера.

При этом в Сити куда лучше кадровая ситуация. Игру из-за удаления пропустит запасной защитник Аканджи, а к отсутствию Де Брюйне в команде уже привыкли. МЮ не может рассчитывать на Мартинеса, Маласию, Шоу, Ван-Биссаку и Каземиро. Существенный удар по обороне!

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Букмекеры считают команду Гвардиолы фаворитом в дерби. Коэффициент на триумф МанСити составляет 1,65, тогда как на "красных дьяволов" - 5,10. Ничья же оценивается в 4,45.

При этом эксперты ожидают голевой встречи. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,76, тогда как на ТМ - за 2,19. Главными фаворитами за забитый мяч являются следующие игроки:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 1,70

Хулиан Альварес (Манчестер Сити) – 2,90

Фил Фоден (Манчестер Сити) – 3,20

Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед) – 3,50

Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) – 3,60

Жереми Доку (Манчестер Сити) – 4,20

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4.80

Бернарду Силва (Манчестер Сити) – 5,00

Энтони (Манчестер Юнайтед) – 5,50

Родри (Манчестер Сити) – 8,00

История встреч

. Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити онлайн будет показан в Украине на телеканале Setanta Sports, а также на ОТТ-платформе setantasports. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

МанЮнайтед и МанСити имеют в активе 191 очный матч. Преимущество на стороне "красной" команды, которая выиграла 79 раз, сыграла вничью 53 раза и проиграла в 59 играх.

Интересно, что последние семь матчей завершались победой одной из команд, а в прошлых четырех встречах был пробит "тотал больше 2,5". В прошлом сезоне клубы сыграли трижды – по победе каждой из команд в АПЛ и триумф Сити в финале Кубка Англии: