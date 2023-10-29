В эти выходные в АПЛ проходят матчи 10 тура сезона 2023-2024. Безусловно, центральная встреча состоится в воскресенье, где в рамках манкунианского дерби Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити, пишет 24 канал.
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Юнайтед застрял внутри таблицы.
Команды подходят к принципиальной битве в хорошем настроении. Манчестер Юнайтед неудачно начал сезон, но одержал победу в последних двух матчах АПЛ. Кроме того, посреди недели подопечные тен Хага смогли взять первые очки в ЛЧ, минимально одолев Копенгаген (1:0).
Хотя покаразение это относительное, игра МЮ продолжает вызывать вопросы. Пока "красные дьяволы" идут в середине турнирной таблицы (8 место), а к лидеру Тоттенхэму уже 11 очков отставания.
Кадровые проблемы
Мансити же немного сдал перед международной паузой, проиграв Вулверхэмптону и Арсеналу. Однако в прошлой игре АПЛ подопечные Гвардиолы обыграли Брайтон и сохранили паритет с "канонирами" и два очка отставания от лидера.
При этом в Сити куда лучше кадровая ситуация. Игру из-за удаления пропустит запасной защитник Аканджи, а к отсутствию Де Брюйне в команде уже привыкли. МЮ не может рассчитывать на Мартинеса, Маласию, Шоу, Ван-Биссаку и Каземиро. Существенный удар по обороне!
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Букмекеры считают команду Гвардиолы фаворитом в дерби. Коэффициент на триумф МанСити составляет 1,65, тогда как на "красных дьяволов" - 5,10. Ничья же оценивается в 4,45.
При этом эксперты ожидают голевой встречи. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,76, тогда как на ТМ - за 2,19. Главными фаворитами за забитый мяч являются следующие игроки:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 1,70
- Хулиан Альварес (Манчестер Сити) – 2,90
- Фил Фоден (Манчестер Сити) – 3,20
- Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед) – 3,50
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) – 3,60
- Жереми Доку (Манчестер Сити) – 4,20
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4.80
- Бернарду Силва (Манчестер Сити) – 5,00
- Энтони (Манчестер Юнайтед) – 5,50
- Родри (Манчестер Сити) – 8,00
История встреч
МанЮнайтед и МанСити имеют в активе 191 очный матч. Преимущество на стороне "красной" команды, которая выиграла 79 раз, сыграла вничью 53 раза и проиграла в 59 играх.
Интересно, что последние семь матчей завершались победой одной из команд, а в прошлых четырех встречах был пробит "тотал больше 2,5". В прошлом сезоне клубы сыграли трижды – по победе каждой из команд в АПЛ и триумф Сити в финале Кубка Англии:
- Чемпионат Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (Фоден, 8, 44, 73, Голанд, 34, 37, 64 – Энтони, 56, Марсьяль, 84, 90+1 (пен))
- Чемпионат Англии. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (Фернандеш, 78, Решфорд, 82 – Грилиш, 60)
- Кубок Англии, финал. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 2:1 (Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен))