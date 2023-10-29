Цими вихідними в АПЛ проходять матчі 10 туру сезону 2023-2024. Безумовно, центральна зустріч відбудеться в неділю, де в рамках манкуніанського дербі Манчестер Юнайтед прийме Манчестер Сіті, пише 24 канал.

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Юнайтед застряг в середині таблиці

Команди підходять до принципової битви у непоганому настрої. Манчестер Юнайтед невдало почав сезон, але здобув перемогу в останніх двох матчах АПЛ. Крім того, посеред тижня підопічні тен Хага змогли взяти перші очки в ЛЧ, мінімально здолавши Копенгаген (1:0).

Хоча покаразення це відносне, гра МЮ продовжує викликати питання. Наразі "червоні дияволи" йдуть в середині турнірної таблиці (8 місце), а до лідера Тоттенхема вже 11 очок відставання.

Кадрові проблеми

МанСіті ж трохи здав перед міжнародною паузою, програвши Вулверхемптону та Арсеналу. Проте в минулій грі АПЛ підопічні Гвардіоли переграли Брайтон та зберегли паритет із "канонірами" та два очка відставання від лідера.

При цьому у Сіті куди краща кадрова ситуація. Гру через вилучення пропустить запасний захисник Аканджі, а до відсутності Де Брюйне в команді вже звикли. Натомість МЮ не може розраховувати на Мартінеса, Маласію, Шоу, Ван-Біссаку та Каземіро. Суттєвий удар по обороні!

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Букмекери вважають команду Гвардіоли фаворитом у дербі. Коефіцієнт на тріумф МанСіті станвить 1,65, тоді як на "червоних дияволів" – аж 5,10. Нічия ж оцінюється у 4,45.

При цьому експерти очікують на гольову зустріч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,76, тоді як на ТМ – за 2,19. Головними фаворитами за забитий м'яч є наступні гравці:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 1,70

Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) – 2,90

Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 3,20

Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 3,50

Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 3,60

Жеремі Доку (Манчестер Сіті) – 4,20

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4.80

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) – 5,00

Ентоні (Манчестер Юнайтед) – 5,50

Родрі (Манчестер Сіті) – 8,00

Де дивитись. Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті онлайн буде показаний в Україні на телеканалі Setanta Sports, а також на ОТТ-платформі setantasports. Початок – о 17:30 за київським часом.

Історія зустрічей

МанЮнайтед та МанСіті мають у своєму активі 191 очний матч. Перевага на боці "червоної" команди, яка виграла 79 разів, зіграла внічию 53 рази та програла у 59-х іграх.

Цікаво, що останні сім матчів завершувались перемогою однієї з команд, а у минулих чотирьох зустрічах був пробитий "тотал більше 2,5". Минулого ж сезону клуби зіграли тричі – по перемозі кожної з команд в АПЛ та тріумф Сіті в фіналі Кубка Англії: