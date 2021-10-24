Ливерпуль смешал с болотом Манчестер Юнайтед, разорвав Роналду и Ко со счетом 5:0: видео

Ливерпуль одержал одну из величайших побед в истории противостояний с Манчестер Юнайтед. "Мерсисайдцы" 24 октября победили принципиального соперника в 9-м туре английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:5

Голы: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50

Удаление: Погба, 60( МЮ)

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Где "дьяволы"? Где?

Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера, пожалуй, одна из самых фартовых команд после времен Алекса Фергюсона. "Красные дьяволы" уже крайне часто чудом спасаются в матчах против середняков. Кажется, темной магии Сульшера пришел конец и запахло отставкой.

За игру с Ливерпулем Сульшер 100% наработал на увольнение. Создается впечатление, что тренер вообще не работает над обороной в МЮ. Ливерпуль быстро указал на позиционные ошибки соперника.

Сперва "мерсисайдцы" вскружили головы "красным дьяволам" на 5 минуте. По причине яркой комбинации Салах вывел Кейта на ударную позицию. Полузащитник спокойно покатил мяч в ворота мимо Де Хеа.

Во втором голе Ливерпуля невозможно понять, кого искали Магуайр и Шоу. Защитники потеряли позиции и прострел с правого фланга замкнул Жота – 2:0!

В отличие от Аталанты в Лиге чемпионов, Ливерпуль имеет исполнителей, чтобы реализовывать большинство своих моментов. Поэтому на 38 минуте очередная комбинационная атака "мерсисайдцев" завершилась голом Салаха. Игроки МЮ просто наблюдали за тем, как Ливерпуль играет в футбол.

В компенсированное время Ливерпуль забил четвертый раз в матче! Салах, словно в ожидании такси, дождался передачи от партнера и покатил мяч в нижний угол. Тотальное унижение хозяев.

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Позорная игра Погба

Начало второго тайма не предвещало ничего хорошего для МЮ: Погба с новой прической проиграл мяч в центре, после чего Хендерсон шведой вырезал на Салаха. Египтянин уверенно реализовал выход лицом к лицу с Де Хеа.

Виновник пятого гола Погба провел на поле всего 15 минут. На 60 минуте полузащитник МЮ получил удаление за то, что едва не оторвал ногу Кейта. Футболиста Ливерпуля вынесли с поля на носилках…

Беспомощность "красных дьяволов" продемонстрировала и остальная часть матча. Хотя Ливерпуль уже не несся вперед, но команда Юргена Клоппа уверенно контролировала ход игры. Хозяева даже не удосужились на гол престижа.

Ливерпуль уже отправлял в отставку с МЮ Жозе Моуринью. Похоже, подобная участь постигнет и Сульшера. После 9-и туров в АПЛ Ливерпуль набрал 21 очко и занимает второе место. МЮ потерял очки в третьей игре подряд и опустился на 7-е место.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль видеообзор