Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2

Голы: Фернандеш, 50, Мейну, 67 – Диас, 23, Салах, 84

В рамках 32-го тура чемпионата Англии по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Болельщики смогли насладиться четырьмя голами, пишет 24 Канал.

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Манчестер Юнайтед провел безумный второй тайм

Первый тайм полностью прошел под диктовку Ливерпуля. До перерыва игроки Манчестер Юнайтед не нанесли ни одного удара по воротам, в то время как их соперники имели немало опасных моментов, и, как следствие, на 23-й минуте Луис Диас заставил капитулировать Онана после передачи от Дарвина.

После перерыва Манчестер Юнайтед начал играть значительно лучше и изменил ход игры. Сначала Бруну Фернандеш перебросил Келлехера из центрального круга, а затем Коби Мейну удапом по обводной дуге попал в девятку.

Ливерпуль вполне мог проиграть, однако в конце встречи Ван-Биссака сбил Эллиотта в штрафной, из-за чего рефери указал на одиннадцатиметровую отметку. Мохаммед Салах реализовал приговор, вырвав ничью для гостей.

Важно. Мерсисайдцы потеряли важные очки в борьбе за чемпионство. Теперь лидером турнирнох таблицы АПЛ является лондонский Арсенал, который при равенстве очков (71) опережает Ливерпуль по дополнительным показателям.