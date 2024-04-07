Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 2:2

Голи: Фернандеш, 50, Мейну, 67 – Діас, 23, Салах, 84

У межах 32-го туру чемпіонату Англії з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем. Уболівальники змогли насолодитися чотирма голами, пише 24 Канал.

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Манчестер Юнайтед провів шалений другий тайм

Перший тайм повністю пройшов під диктовку Ліверпуля. До перерви гравці Манчестер Юнайтед не завдали жодного удару по воротах, у той час як їхні суперники мали чимало небезпечних моментів, і, як наслідок, на 23-й хвилині Луїс Діас змусив капітулювати Онана після передачі від Дарвіна.

Після перерви Манчестер Юнайтед почав грати значно краще й змінив хід гри. Спочатку Бруну Фернандеш перекинув Келлехера з центрального кола, а згодом Кобі Мейну удапом по обвідній дузі влучив у дев'ятку.

Ліверпуль цілком міг програти, однак наприкінці зустрічі Ван-Біссака збив Елліотта у штрафному майданчику, через що рефері вказав на одинадцятиметрову позначку. Мохаммед Салах реалізував вирок, вирвавши нічию для гостей.

Важливо. Мерсисайдці втратили важливі очки у боротьбі за чемпіонство. Тепер лідером турнірнох таблиці АПЛ є лондонський Арсенал, який за рівності очок (71) випереджає Ліверпуль за додатковими показниками.