Английский футбол не перестает удивлять роскошными голами. На этот раз голкипер команды из четвертой лиги страны Том Кинг отметился результативным ударом из собственных владений.

Матч Челтнем – Ньюпорт навсегда будет сниться в кошмарных снах голкиперу хозяев. Его коллега по позиции Том Кинг стал автором единственного гола Ньюпорта во встрече. Видео результативного удара выложила Sky Sports.

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Вратарь гостей выбил мяч из собственных владений, траектория полета мяча позволила ему не только улететь на часть поля соперника, но и в их створ ворот. Голкипер Челтнема не был готов к такому развитию событий и вышел на несколько метров из собственной штрафной, как оказалось, это стало роковой ошибкой.

Результативный удар Кинга открыл счет во встрече на 12-й минуте. Но победный результат его команде удержать не удалось. В добавленное арбитром время к первому тайму Тому пришлось вынимать мяч из собственной сетки. Матч так и завершился ничьей – 1:1.

Футболисты были шокированы таким ударом и не сразу побежали праздновать гол. Безумной радости на видео даже не видно. После этого поединка Ньюпорт идет 2-м, уступая лишь одним очко Кембридж Юнайтед. Но у команды автора феноменального гола еще две игры в запасе. Челтнем с 37 очками находится на 6-й позиции.