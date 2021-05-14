Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 2:4

Голи: Фернандеш, 10, Рашфорд, 68 – Діогу, 34, Фірміно, 45+3, 47, Салах, 90

Першого голу у зустрічі довелось чекати десять хвилин. Фернандеш зовнішньою стороною стопи пробивав у ворота Ліверпуля, але на шляху став Філліпс. М'яч від ноги захисника потрапив у сітку воріт Аліссона – 1:0.

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В одному з епізодів на газоні у штрафному МЮ опинився оборонець Філліпс. Суддя вказав на пенальті, але після перегляду відеоповтору скасував 11-метровий удар.

До перерви гості зрівняли рахунок на табло. Діогу п'яткою ефектно та несподівано для голкіпера прошив сітку володінь Хендерсона – 1:1.

На цьому Ліверпуль не зупинився та у компенсований до тайму час вийшов вперед у рахунку. Фірміно відгукнувся на передачу зі штрафного та ударом головою змінив цифри на табло – 1:2. Ліверпуль у другій частині першої 45-хвилинки перевернув хід гри з ніг на голову.

Відразу після відпочинку команда Клоппа ще раз шокувала господарів. Винними у цьому голі стали захисники МЮ, які невдало вийшли зі свого штрафного. Воротар парирував удар Салаха, але м'яч на добиванні опинився у Фірміно, який оформив дубль – 1:3.

У середині другого тайму Рашфорд отримав класну передачу від Кавані та використав вихід сам на сам з голкіпером – 2:3.

На останній хвилині матчу Салах утік в стрімку контратаку та встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:4.

МЮ із 70 очками продовжує залишатись на 2 місці. Ліеврпуль завдяки перемозі підійнявся на 5 сходинку, тепер у їх доробку 60 пунктів.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відеоогляд