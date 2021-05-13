Итальянские эмоции на поле

Разгром своим голом на 19-й минуте начал Тео Эрнандес. После этого еще шесть результативных выстрелов влетело во владение 34-летнего вратаря Торино Сальваторе Сиригу.

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После предпоследнего гола в матче голкипер не сдержал эмоций и оскорбительно обратился к партнерам по команде.

Что вы вообще делаете? Вам нравится играть как дерьмо? Я больше этого не вынесу,

– закричал Сиригу.

Эти слова не помогли его одноклубникам, которые еще один раз допустили соперника к собственным воротам. В итоге 0:7 победа Милана. Главным героем поединка стал Анте Ребич, оформивший хет-трик. Дублями в матче отметились Тео и Франк Кэсси. Еще по одному разу огорчал стража ворот Брахим Диас.

В этом сезоне Сиригу сыграл за "быков" 30 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 58 голов и 6 матчей сыграл на ноль.

Благодаря победе Милан с 75 очками идет на 3 месте. Однако у второй Аталанты такое же количество пунктов. Но бергамовцы выше в таблице из-за лучшей разницы голов.

В последних двух турах "россонери" сыграют против Кальяри (16 мая) и Аталанты (23 мая). Эта встреча против команды Руслана Малиновского расставит все точки над "и" в борьбе за "серебро" Серии А.

Торино – Милан видеообзор