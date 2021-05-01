Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: перед матчем

Отставание между клубами в таблице АПЛ составляет 13 очков. Манчестер Юнайтед идет на 2 месте, от лидера МанСити расстояние, составляет уже 10 пунктов. Ливерпуль располагается на 6 позиции.

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"Красным дьяволам" будет сложно догнать команду Пепа Гвардиолы, а вот подопечным Юргена Клоппа нужно удерживать свое место и не позволить соперникам опередить в таблице. В спину Ливерпулю уже дышат Тоттенхэм и Эвертон.

В АПЛ клубы встречались в 171 матче. Манчестер Юнайтед праздновал успех в 66 встречах. 55 поединков заканчивались победой Ливерпуля. Еще в 50 матчах команды расписывали ничью.

Центральный матч 34 тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится 2 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30.

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Букмекеры неожиданно отдают небольшое преимущество гостям – 2,62. В победу хозяев верят чуть меньше – 2,88. Не исключено, что команды распишут ничью в этом противостоянии – 3,55.

Скорее всего матч может завершиться минимальной победой Ливерпуля (0:1) – 9,50. На такой же счет, но уже в сторону "красных дьяволов" стоит коэффициент 10.

Если матч таки завершится ничьей, то болельщиков ждет результативная мировая 3,65. Если ничья будет зафиксирована во встрече, то обе команды забьют голы – 3,90.

Первый гол в матче скорее всего будет забит в первые 15 минут – 3,05. А вот вторая 45-минутка будет результативнее первой.

Вероятно, что команды завершат встречу в полных составах. Не следует ждать удаления. Также не нужно ждать пенальти – 1,50.