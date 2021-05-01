Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: перед матчем

Відставання між клубами у таблиці АПЛ складає 13 очок. Манчестер Юнайтед йде на 2 місці, від лідера МанСіті відстань, яка складає вже 10 пунктів. Ліверпуль розташовується на 6 позиції.

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"Червоним дияволам" буде складно наздогнати команду Пепа Гвардіоли, а от підопічним Юргена Клоппа потрібно втримувати своє місце та не дозволити суперникам випередити у таблиці. У спину Ліверпуля вже дихають Тоттенхем та Евертон.

В АПЛ клуби зустрічались аж у 171 матчі. Манчестер Юнайтед святкував успіх у 66 зустрічах. 55 поєдинків завершувались перемогою Ліверпуля. Ще у 50 матчах команди розписували нічию.

Центральний матч 34 туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відбудеться 2 травня. Стартовий свисток судді пролунає о 18:30.

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Букмекери несподівано віддають невеличку перевагу гостям – 2,62. У перемогу господарів вірять трішки менше – 2,88. Не виключено, що команди розпишуть нічию у цьому протистоянні – 3,55.

Швидше за все матч може завершитись мінімальною звитягою Ліверпуля (0:1) – 9,50. На такий же рахунок, але вже у сторону "червоних дияволів" стоїть коефіцієнт 10.

Якщо матч таки завершиться нічиєю, то на вболівальників чекатиме результативна мирова 3,65. Якщо нічия буде зафіксована у зустрічі, то обидві команди заб'ють голи – 3,90.

Перший гол у матчі швидше за все буде забитий у перших 15 хвилин – 3,05. А от друга 45-хвилинка буде результативніша за першу.

Ймовірно, що команди завершать зустріч у повних складах. Не слід чекати вилучення. Також не потрібно чекати пенальті – 1,50.