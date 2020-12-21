Манчестер Юнайтед победил Лидс с теннисным счетом и приблизился к Ливерпулю: видео
Манчестер Юнайтед после тяжелого старта сезона набрал обороты. В воскресенье, 20-го декабря, "красные дьяволы" уничтожили Лидс в 14 туре АПЛ и приблизились к лидерам турнирной таблицы.
Манчестер Юнайтед – Лидс 6:2
Голы: Макоминей, 2,3, Фернандес, 20, 70 (п) Линделеф, 37, Джеймс, 66 – Капур, 41, Даллас, 73
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Уже на старте матча гости были вынуждены дважды вытаскивать мяч из собственной сетки ворот, пишет 24 канал. Макоминей оформил дубль за 2 минуты: сначала он выстрелил дальним ударом, а затем реализовал рандеву.
На 20-й минуте отличился Фернандес, о котором забыли защитники Лидса: он пробил из пределов штрафной точно в угол. Четвертый гол забил Линделеф, удачно сыграв на добивании во время углового.
Лидс забил гол в раздевалку, оставив себе хоть какую-то надежду. Удачно во время углового сыграл Купер, который ударом головой отправил мяч в нижний угол.
Но после перерыва Джеймс увеличил преимущество МЮ. Он классно обыграл защитника и прошил голкипера. На 70-й минуте Фернандес забил шестой гол с пенальти.
Лидс сыграл еще один мяч благодаря красивому голу Далласа. И на большее гостей не хватило – 6:2.
Благодаря победе МЮ вышел на третье место и имеет 26 очков и игру в запасе. Потенциально "красные дьяволы" – вторая команда АПЛ, если выиграют свой перенесенный поединок. В таком случае их отставание от Ливерпуля будет 2 очка.
Манчестер Юнайтед – Лидс видеообзор
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