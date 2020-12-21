Манчестер Юнайтед після важкого старту сезону набрав обертів. У неділю, 20-го грудня, "червоні дияволи" знищили Лідс у 14 турі АПЛ та наблизилися до лідерів турнірної таблиці.

Манчестер Юнайтед – Лідс 6:2

Голи: Макоміней, 2,3, Фернандеш, 20, 70 (п) Ліндельоф, 37, Джеймс, 66 – Капур, 41, Даллас, 73

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Уже на старті матчу гості були вимушені двічі витягувати м'яч з власної сітки воріт, пише 24 канал. Макоміней оформив дубль за 2 хвилини: спершу він вистрілив дальнім ударом, а згодом реалізував рандеву.

На 20-й хвилині відзначився Фернандеш, про якого забули оборонці Лідса: він пробив з меж штрафного точно в кут. Четвертий гол забив Ліндельоф, вдало зігравши на добиванні під час кутового.

Лідс забив гол у роздягальню, залишивши собі бодай якусь надію. Вдало під час кутового зіграв Купер, який ударом головою відправив м'яч у нижній кут.

Та після перерви Джеймс збільшив перевагу МЮ. Він класно обіграв оборонця та прошив голкіпера. На 70-й хвилині Фернандеш забив шостий гол з пенальті.

Лідс відіграв ще один м'яч завдяки красивому голу Далласа. Та на більше гостей не вистачило – 6:2.

Завдяки перемозі МЮ вийшов на третє місце та має 26 очок і гру в запасі. Потенційно "червоні дияволи" – друга команда АПЛ, якщо виграють свій перенесений поєдинок. У такому випадку їх відставання від Ліверпуля буде 2 очки.

Манчестер Юнайтед – Лідс відеоогляд