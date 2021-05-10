Манчестер Юнайтед примет Лестер уже 11 мая в рамках 36 тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Сейчас МЮ сыграл на один матч меньше, чем Манчестер Сити. Разрыв между командами составляет 10 очков.

Смотрите также Челси вырвал победу у Мансити и отложил чемпионство Зинченко: видео

Если "красные дьяволы" проиграют Лестеру, то за 3 матча до завершения АПЛ уже никак не смогут отыграть отставание в 10 очков.

Только на победу заряжен Лестер, который удерживает место в топ-4, но рискует его потерять из-за посягательств Вест Хэма, Ливерпуля и Тоттенхэма.

Манчестер Юнайтед – Лестер: прогноз Favbet на матч АПЛ

Букмекеры считают МЮ фаворитом поединка с Лестером. Победу подопечных Уле Гуннара Сульшера оценивают коэффициентом 2,56. Вместе с тем, на победу "лис" коэффициент 3. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,45.

Впрочем, Лестеру будет трудно огорчить хозяев "Олд Траффорд". МЮ не проигрывает в АПЛ уже 14 матчей – 8 побед и 6 ничьих. Зато "лисы" в 10 матчах потерпели аж три поражения.

Кроме того, уже 15 мая Лестер ждет финал Кубка Англии против Челси. Возможно, Брендан Роджерс решит поберечь своих ключевых игроков.

Поединки между Манчестер Юнайтед и Лестером обычно достаточно результативны. Коэффициент 2,08 на тотал голов в матче больше 2.5. Если же тотал голов составит меньше 2 – коэффициент 2,62.

Матч Манчестер Юнайтед – Лестер начнется в 20: 00.