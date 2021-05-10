Манчестер Юнайтед прийме Лестер уже 11 травня у рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Наразі МЮ зіграв на один матч менше, аніж Манчестер Сіті. Розрив між командами складає 10 очок.

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Якщо "червоні дияволи" програють Лестеру, то за 3 матчі до завершення АПЛ вже ніяк не зможуть відіграти відставання у 10 очок.

Тільки на перемогу заряджений Лестер, який утримує місце у топ-4, але ризикує його втратити через зазіхання Вест Хема, Ліверпуля та Тоттенхема.

Манчестер Юнайтед – Лестер: прогноз Favbet на матч АПЛ

Букмекери вважають МЮ фаворитом поєдинку з Лестером. Перемогу підопічних Уле Гуннара Сульшера оцінюють коефіцієнтом 2,56. Разом з тим, на звитягу "лисиць" коефіцієнт 3. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,45.

Втім, Лестеру буде важко засмутити господарів "Олд Траффорд". МЮ не програє в АПЛ уже 14 матчів – 8 перемог та 6 нічиїх. Натомість "лисиці" у 10 матчах зазнали аж трьох поразок.

Окрім того, вже 15 травня Лестер чекає фінал Кубка Англії проти Челсі. Можливо, Брендан Роджерс вирішить поберегти своїх ключових гравців.

Поєдинки між Манчестер Юнайтед і Лестером зазвичай досить результативні. Коефіцієнт 2,08 на тотал голів у матчі більше 2.5. Якщо ж тотал голів складе менше 2 – коефіцієнт 2,62.

Матч Манчестер Юнайтед – Лестер розпочнеться о 20:00.